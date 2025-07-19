Студентська збірна України з художньої гімнастики завоювала вже третю нагороду на цьогорічній Універсіаді в Німеччині.

Студентська збірна України з художньої гімнастики поступилась лише Азербайджану у груповому багатоборстві, повідомляє Telegram-канал Ukrainian RG Team. Бронзові нагороди ж дістались Японії.

Україна виборола історичне золото на юніорському ЧС зі спортивної гімнастики

У складі української команди були: Марта Борис, Емілія Лавринець, Богдана Мельник, Валерія Панченко, Катерина Грачова, Даніела Чеботарьова. Уже сьогодні наші гімнастки виступлять в обох фіналах.

Варто зауважити, що це вже третя медаль України на цьогорічній Універсіаді – до цього збірна здобула срібло та бронзу в фехтуванні.

Магучіх залишилась "самотньою" на етапі Діамантової ліги в Лондоні – Левченко несподівано знялась