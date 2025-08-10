Українці Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв та Олексій Захаров показали час 1:00,26 та фінішували третіми. Втім, цей результат не став фінальним, бо згодом підсумки були переглянуті.

Гречко принесла Україні чергове золото Всесвітніх ігор-2025 у Китаї – "нейтральна" росіянка залишилась позаду

Команда Китаю, яка посіла друге місце, була дискваліфікована перед своїми трибунами. Як наслідок, срібна нагорода перейшла до українців.

Чемпіоном Всесвітніх ігор у цій дисципліні стала команда Німеччини з новим світовим рекордом – 59,35 секунди.

Нагадаємо, раніше золото Всесвітніх ігор на дистанції 200 метрів у моноласті виграла українка Софія Гречко. Крім того, Захаров став срібним призером на дистанції 400 метрів у моноласті, а жіноча збірна України у складі Єлизавети Гречишкіної, Софії Гречко, Вікторії Уварової та Анастасії Макаренко стала третьою в естафеті 4х100 метрів у моноласті.

Мочульський виграв історичне золото Всесвітніх ігор-2025 з джіу-джитсу – українець став живою легендою