Яхно виграв фінальний заплив з результатом 15:45.60. Він був лідером з перших метрів дистанції і до фінішу, випередивши срібного призера з Ізраїлю на п’ять секунд.

Україна показала найкращий результат за 6 років у фіналі технічної програми команд на ЧС-2025 з артистичного плавання

Золото Макара Яхно стало для збірної України третьою нагородою на XVIIІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який проходить у Скоп’є (Північна Македонія). Раніше до скарбнички "синьо-жовтих" додалися дві срібні медалі. 21 липня у перший день змагань Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали другими у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Сьогодні, 22-го числа, плавець Костянтин Федючук фінішував другим із результатом 2:19.28 у фіналі дистанції 200 метрів брасом.

Нагадаємо, що ЄЮОФ-2025 триватиме до 26 липня включно.

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