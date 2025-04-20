"Синьо-жовті" у передостанній день континентальної першості поповнили скрабничку ще кількома нагородами.

Збірна України продовжує виступи на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики в Люксембурзі. Напередодні розігрувалися нагороди в багатоборстві.

У Китаї відбувся історичний напівмарафон за участі людей та роботів – епічне відео

У змаганнях дорослих жіночих пар золото завоював дует Ангеліна Чернявська/Рузанна Вечерук. У змаганнях змішаних пар срібло взяли Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець. У жіночій групі бронзовими призерами стали Еліна Козачанська, Аліна Пугач та Каріна Островська.

Ще дві нагороди українці завоювали у змаганнях юніорів. У чоловічій парі срібло в доробку в Артема Шаповала і Гліба Гончарука. У чоловічій групі бронзовими призерами стали Микола Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський та Володимир Репетій.

Українець Чепурний виборов золото та срібло на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики