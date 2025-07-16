У середу, 16 липня, збірна України зустрілася з командою Сербії у 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату Європи. Читайте звіт про гру на "Футбол 24+".

Євробаскет U-20, 1/8 фіналу

Сербія U-20 – Україна U-20 – 75:61 (18:13, 20:15, 20:20, 17:13)

Україна зазнала розгромної поразки від Італії на Євробаскеті U-20 – "синьо-жовті" стали останніми, але вийшли в плей-офф

Українські баскетболісти першими у матчі набрали очки та повели у рахунку 2:0. Це був їхній локальний успіх, який до самої фінальної сирени залишився єдиним – серби швидко відігралися та одразу пішли у відрив.

За підсумками першої чверті українці поступалися з різницею у п’ять очок, а після другої 10-хвилинки програвали вже десять пунктів – 28:38.

Третій відрізок поєдинку вийшов рівним, що також стало певним успіхом для підопічних Валерія Плеханова. А ось у завершальній чверті баскетболісти української команди знову програли та поступилися у матчі з різницею у 14 очок – 61:75.

Це вже четверта поразка України на турнірі. Перших трьох вони зазнали на груповій стадії, де посіли останнє місце у своєму квартеті. Програвши сербам, українці далі будуть виступати у втішному турнірі за 9-16 місця. Там на них чекає зустріч з командою Чехії U-20, яка у 1/8 фіналу програла Іспанії U-20 – 54:70.

Україна вдруге програла на чоловічому Євробаскеті U-20, але впевнено прямує до плей-оф