Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація шахів України виступили з відкритим зверненням.

Українська сторона у відкритому листі до керівництва Міжнародного олімпійського комітету, Ради та Секретаріату Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) засудила рішення Ради ФІДЕ допустити російську команду шахісток до чемпіонату світу серед жінок 2025 року.

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"Це рішення – відверте ігнорування факту, що російські окупанти вбили вже понад 600 українських спортсменів і тренерів. Ми маємо достатньо підстав вважати, що ФІДЕ підконтрольна шаховій федерації рф. На чолі якої – громадянин росії Аркадій Дворкович, функціонер з оточення путіна.

Ми наголошуємо: агресори використовують спорт як інструмент гібридної війни. Вимагаємо дотримуватись рекомендацій МОК від 28 березня 2023 року, щодо критеріїв допуску "нейтральних" спортсменів, скасування рішення про допуск росіянок.

Наша позиція чітка й безкомпромісна: не можна закривати очі на війну і водночас відкривати двері для її представників. Доки гинуть наші спортсмени – російські й білоруські мають бути поза міжнародним спортом. Як у шахових, так і в інших турнірах", – йдеться у відкритомі листі.

Як відомо, чемпіонат світу з шахів серед команд пройде у листопаді в Іспанії.

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