Збірна України з фігурного катання не здобула право бути представленою на Олімпійських іграх-2026 у танцях на льоду. Марія Пінчук та Микита Погорєлов не скористалися останньою можливістю потрапити у Мілан у лютому наступного року.

Українці фігуристи не змогли отримати ліцензію на Олімпійські ігри-2026

Українці на олімпійському кваліфікаційному турнірі Skate to Milano у Пекіні посідали 10-ту позицію після виконання ритмічного танцю. Щоб потрапити на Олімпіаду, Пінчук та Погорєлову треба було фінішувати у топ-4. Відставання від бажаного місця становило 7,03 бала – ліквідувати його після другого танцю не вдалося. За довільну програму українська пара отримала 91,70 бала, що дозволило їй посісти лише 12-те місце у цьому виді. За сумою двох танців, маючи 153,81 бала, Пінчук та Погорєлов також посіли 12-ту позицію.

Україна вперше в історії не буде виступати на Олімпійські ігри у танцях на льоду. До 2010 року українці були представлені на Іграх двома парами, після чого на наступних трьох Олімпіадах був один дует.

Крім того, українська команда гарантовано оновить антирекорд за сумарним представництвом на Олімпійських іграх у фігурному катанні. За всю історію незалежності Україна завжди кваліфікувалася на Олімпіаду щонайменше в трьох дисциплінах. На сьогодні залишається лише один шанс потрапити у Мілан-2026. Здобути ліцензію на Олімпійські ігри для України може Кирило Марсак. Перед довільною програмою він посідає шосте місце – від прохідної п'ятої позиції його відділяють 1,26 бала.

