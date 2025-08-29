НОК України, Міністерство молоді та спорту та Українська федерація стрільби з лука звернулися до президентки МОК Кірсті Ковентрі та президента Міжнародної федерації стрільби з лука Угура Ерденера з вимогою скасувати допуск росіянки Світлани Гомбоєвої до чемпіонату світу-2025.

Світлана Гомбоєва, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 року, отримала від Міжнародної федерації стрільби з лука нейтральний статус. Водночас її дії та публічна позиція свідчать про підтримку російської агресії проти нашої країни, повідомляє НОК України.

У 2022 році Гомбоєва незаконно відвідала тимчасово окупований Крим. У 2023 році вона взяла участь у пропагандистському заході в Алушті, організованому для спортсменів з окупованих територій Донецька, Луганська та Криму. Крім того, Гомбоєва є спортсменкою ЦСКА, що суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року, згідно з якими забороняється надання нейтрального статусу атлетам, пов'язаним зі збройними структурами РФ.

"Україна закликає міжнародні спортивні організації перевірити наведені факти та вжити необхідних заходів для відсторонення Світлани Гомбової від участі у чемпіонаті світу", – йдеться у заяві НОК.

