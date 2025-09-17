НОК України, Міністерство молоді та спорту та Федерація важкої атлетики України закликали президентку МОК Кірсті Ковентрі та президента Міжнародної федерації важкої атлетики Мохаммеда Джалудаз проханням переглянути рішення щодо росіян.

Російські та білоруські спортсмени будуть допущені до чемпіонату світу-2025, який відбудеться в Норвегії, під нейтральним прапором. Україна звернулася до МОК та Міжнародної федерації важкої атлетики з проханням передивитися рішення про допуск.

"Серед заявлених учасників є спортсмени, які порушували законодавство України, брали участь у пропагандистських заходах та мають прямі зв’язки з військовими структурами держав-агресорів.

Зокрема, у 2022 році Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва та Христина Новицька незаконно відвідали тимчасово окупований Росією Крим, що є порушенням законодавства України та міжнародного права. Крім того, Анастасія Романова, Артем Окулов, Даніїл Вагайцев, Зульфат Гараєв, Георгій Купцов, Сергій Петров, Геворг Серобян, Євгенія Гусєва та Михайло Подкоритов є військовослужбовцями та членами спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо пов’язаний із російською армією. Білоруський важкоатлет Євген Тихонцов брав участь у пропагандистському заході разом із самопроголошеним президентом Лукашенком.

Українська сторона наголошує, що такі дії суперечать рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року, які забороняють надання нейтрального статусу спортсменам, пов’язаним із військовими структурами або пропагандистською діяльністю.

Україна закликає міжнародні спортивні організації перевірити наведені факти та вжити необхідних заходів для недопущення участі цих атлетів у чемпіонаті світу.

Звернення підписали президент НОК України Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега, які вкотре наголосили на незмінній позиції України: доки триває війна проти нашої держави, спортсмени, які підтримують агресію діями чи словами, або є частиною військових і пропагандистських структур, не можуть брати участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", – написано в заяві НОК України.

Чемпіонат світу-2025 з важкої атлетики пройде в Норвегії. Старт змагань заплановано на 2 жовтня.

