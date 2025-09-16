Українська борчиня Марія Винник здобула перемогу у півфіналі чемпіонату світу-2025 з боротьби, вигравши у канадки Лоуренс Боурегар.

Винник, яка виступає у ваговій категорії до 59 кілограмів, у першій сутичці на ЧС-2025 виграла у угорку Еріку Богнар, після чого у чвертьфіналі здолала бронзову призерку чемпіонату світу-2023 Отелі Хоє з Норвегії.

У боротьбі із Боурегар українка дозволила суперниці набрати 5 очок, але сама внесла до свого доробку 10 пунктів та перемогла – 10:5. 23-річна Винник вперше у кар’єрі буде виступати у фіналі ЧС – там на неї чекає 19-річна японська борчиня Сакура Оніші.

На чемпіонаті світу-2025 з боротьби, який проходить у Загребі, українські борці ще не потрапляли до поєдинків за нагороди. Марія Винник буде першою виступати у головному фіналі.

