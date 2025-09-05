Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3, жінки, Копенгаген (Данія)

Франція – Україна – 20:16

До середини матчу француженки здобули солідну перевагу в рахунку та зберегли її до кінця гри. Найрезультативнішою гравчинею у складі збірної України стала Дарія Дубнюк, яка набрала 10 очок.

Сьогодні, о 21:05 "синьо-жовті" зіграють свій другий матч турніру проти Азербайджану, який перед цим обіграв Францію 21:16. Для виходу з групи українкам потрібно перемогти своїх суперниць з різницею щонайменше у 4 бали.

