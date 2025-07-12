У суботу, 12 липня, збірна України розпочала свій шлях на молодіжному чемпіонаті Європи поєдинком проти Німеччини. Читайте звіт про гру на "Футбол 24+".

Євробаскет U-20, група С, 1-й тур

Німеччина – Україна – 64:62 (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Україна зазнала фіаско на жіночому Євробаскеті U-18 – "синьо-жовті" згоріли Румунії, розгубивши 16-очкову перевагу

Чоловіча збірна Україна на Євробаскеті U-20, який розпочався у грецькому Іракліоні, потрапила у групу С, де її суперниками стали Німеччина, Бельгія та Італія. Першим опонентом "синьо-жовтих" стала Бундестім.

Підопічні Валерія Плеханова спробували нав'язати боротьбу німцям, однак першу чверть завершили з пасивом у 3 очки. Друга десятихвилинка була за українцями, яким вдалось зрівняти загальний рахунок, відігравши 3 бали. Третя чверть знову була за німцями – цього разу "синьо-жовті" віддали лише 1 пункт. Все вирішувалось в останній партії, яку українці так і не змогли витягнути, знову програвши одне очко – за рівного результату буквально на останніх секундах суперник реалізував два штрафні, а ось українці свої штрафні схибили.

Перша поразка наших хлопців, яка, однак, не несе фатальної загрози – згідно з регламентом з групи у плей-офф виходять усі чотири команди.

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