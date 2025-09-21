Чемпіонат світу з легкої атлетики 2025 року завершився для збірної України провалом.

Україна посіла 41-ше місце в медальному заліку чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики.

Магучіх неочікувано розділила третє місце у фіналі ЧС-2025 – сенсаційна конкурентка побила рекорд життя

Бронза Ярослави Магучіх в стрибках у висоту стала єдиною нагородою для українців на турнірі.

Перше місце в медальному заліку посіла збірна США. Американським спортсменам вдалося здобути 26 нагород: 16 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Другою стала збірна Кенії, що заробила 11 медалей загалом (7 золотих, 2 срібла і 2 бронзи), а третє місце посіла Канада (3 золота, 1 срібло та 1 бронза).

41-ше місце Україна розділила з Колумбією, Венесуелою, Уругваєм, Сент-Люсією, Угорщиною, Катаром, ПАР, Словенією, Сербією, Словаччино, Чехією та Самоа.

