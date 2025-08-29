Збірні України та Туреччини зустрілися у першому матчі плей-офф за 9-16 місця молодіжного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, 9-16 місця, 1/4 фіналу

Україна – Туреччина – 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18)

Україна драматично поступилася Польщі у своєму історичному плей-офф молодіжного ЧС-2025 з волейболу

Українська "молодіжка" на стадії 1/8 фіналу основної частини чемпіонату світу, як відомо, зазнала болючої поразки від команди Польщи та потрапила у втішний турнір за підсумкові 9-16 місця. У першому матчі "синьо-жовті" зустрілися зі збірною Туреччини.

Зустріч розпочалася для українців не дуже приємно – турецька команда виграла перший сет та отримала психологічну перевагу. Молоді волейболісти збірної України, попри невдачу, змогли перехопити ініціативу, з комфортним запасом виграли три наступних партії та забрали матч собі.

Перемога принесла українцям путівку до півфіналу втішного турніру, де на них чекає зустріч або з командою Японії, або зі збірною Аргентини.

Україна знищила суперника в завершальному матчі жіночого ЧС з волейболу та покинула турнір