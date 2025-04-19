ЧС-2025 (жінки), дивізіон IІ, група В, 4-й тур

Україна – Бельгія – 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Збірна України з хокею оголосила заявку на чемпіонат світу U-18 – у списку одразу 19 легіонерів

Жіноча збірна України продовжує свої виступи на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 2B, що проходить у Новій Зеландії. У 4-му турі "синьо-жовті" зустрічались з бельгійками й каменя на камені не залишили від суперниць.

Українки пропустили першими, але одразу ж відігрались, а згодом закинули ще 5 "сухих" шайб. Хет-трик оформила Валерія Манчак, а дублем відзначилась на рахунку Тетяни Кириченко.

Цікаво, що Манчак, яка народилась у Трускавці, до хокею досягла значних успіхів в інших видах спорту. Зокрема, вона стала чемпіонкою Європи з боксу серед молоді та чемпіонкою світу з карате.

Після 4-го туру Україна посідає у своєму дивізіоні третє місце, набравши сім очок. Лідирують у шістці хокеїстки з Австралії – 9 залікових балів. У завершальному турі "синьо-жовті" зіграють проти Гонконгу – зустріч відбудеться 20 квітня о 4:00 за київським часом.

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