Жіноча збірна України з боротьби прекрасно виступила на чемпіонаті Європи-2025 у Братиславі.

У останній день змагань українки виграли ще чотири медалі, дві з яких золоті. Чемпіонками Європи стали Ірина Бондар (до 62 кг), яка перемогла у фіналі шведку Сару Йоганну Ліндборг, та Алла Белінська. Остання у ваговій категорії до 72 кг здолала дворазову чемпіонку Європи та світу U-23 Несрін Бас.

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Україна фінішувала на першому місці в загальному (155 очок), виборовши 8 медалей (4 золоті, 4 бронзові) у восьми вагових категоріях. Стати чемпіонками Європи вдалось Оксані Лівач (вільна боротьба, 50 кг), Аллі Белінській (вільна боротьба, 72 кг), Анастасії Алпєєвій (вільна боротьба, 76 кг) та Ірині Бондар (вільна боротьба, жінки, 62 кг). Для двох останніх це дебютні перемоги на континентальній першості.

Бронзові медалі виграли Олександра Хоменець (вільна боротьба, жінки, 55 кг), Соломія Винник (вільна боротьба, жінки, 57 кг), Аліна Філіпович (вільна боротьба, 59 кг), Ірина Коляденко (вільна боротьба, жінки, 65 кг).