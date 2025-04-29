Наша збірна впевнено виграла чемпіонат Європи з хортингу, який відбувався в Мілані з 25 по 28 квітня. Хортинг – це сучасне бойове мистецтво, створене в Україні. Засновники пояснювали назву походженням від острова Хортиця, де розташовувалася Запорозька Січ. У турнірах з цього виду спорту беруть участь як професіонали, так і аматори, а також співробітники силових органів й охоронних компаній.

Збірна України здобула 120 медалей на чемпіонаті Європи з гирьового спорту

На цьогорічному Євро з хортингу Україна здобула аж 57 золотих медалей, впевнено вигравши командний залік. П'єдестал доповнили господарі італійці та французи.

Змагання проходили в трьох розділах – сутичка, боротьба та поліцейський самозахист. Майже 180 комплектів медалей були розіграні серед вікових категорій від 12 років. Нашу збірну представили 64 спортсмени з Харківської, Запорізької, Миколаївської, Київської, Рівненської, Закарпатської областей та м. Києва.