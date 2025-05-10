У фіналі українська каратистка здобула перемогу над представницею Латвії Беатою Гірвіцею.

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За крок від чемпіонської нагороди зупинилася Дарія Булай, яка виступала у вазі понад 68 кг. Вона у фінальній сутичці програла Кіріакі Кідонакі з Греції. Срібло – успіх для 18-річної Булай, яка вперше виступала на дорослому чемпіонаті Європи.

Другим став і Валерій Чоботар, який виступав у ваговій категорії до 84 кг.

Володарями бронзових нагород стали Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов.

Сєлємєнєва в поєдинку на третє місце в категорії до 68 кг переконливо виграла у Сільвії Семераро з Італії. Еліна тепер дворазова срібна призерка чемпіонату Європи.

На рахунку в Талібова перемога в бронзовій сутичці над чехом Ондржеєм Босаком – Різван завдав переможного удару на останній секунді бою.

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