Україна взяла золото чемпіонату Європи з карате – є також два срібла і дві бронзи
Олександра Шолохова стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 61 кг.
У фіналі українська каратистка здобула перемогу над представницею Латвії Беатою Гірвіцею.
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За крок від чемпіонської нагороди зупинилася Дарія Булай, яка виступала у вазі понад 68 кг. Вона у фінальній сутичці програла Кіріакі Кідонакі з Греції. Срібло – успіх для 18-річної Булай, яка вперше виступала на дорослому чемпіонаті Європи.
Другим став і Валерій Чоботар, який виступав у ваговій категорії до 84 кг.
Володарями бронзових нагород стали Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов.
Сєлємєнєва в поєдинку на третє місце в категорії до 68 кг переконливо виграла у Сільвії Семераро з Італії. Еліна тепер дворазова срібна призерка чемпіонату Європи.
На рахунку в Талібова перемога в бронзовій сутичці над чехом Ондржеєм Босаком – Різван завдав переможного удару на останній секунді бою.
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