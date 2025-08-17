Україна втретє поспіль завершила Всесвітні ігри у топ-3 медального заліку
Збірна України виборола 44 медалі на змаганнях, які завершилися у Китаї.
Команда України фінішувала на третьому місці медального заліку Всесвітніх ігор-2025, що відбулися у Ченду (Китай).
Україна встановила рекорд, втретє поспіль вигравши медальний залік Всесвітніх ігор у паверліфтингу
Українські спортсмени вибороли 44 медалі, зокрема 16 – золотих. Також до скарбнички збірної України увійшли 14 срібних та 14 бронзових нагород.
Лідером заліку стала збірна Китаю (64 медалі). Друге місце посіла команда Німеччини (45 медалей).
Всі нагороди збірної України на Всесвітніх іграх-2025
Паверліфтинг: 10 медалей (2 золото + 5 срібло + 3 бронза) – перше місце у дисципліні
Спортивна акробатика: 3 медалі (1 + 2 + 0) – перше місце
Самбо: 6 медалей (4 + 0 + 2) – перше місце
Кікбоксинг: 4 медалі (2 + 0 + 2) – друге місце
Муай тай: 1 медаль (1 + 0 + 0) — друге місце
Веслування на човнах: 4 медалі (2 + 1 + 1) – друге місце
Карате: 2 медалі (1 + 1 + 0) – третє місце
Підводне плавання: 11 медалей (2 + 4 + 5) – третє місце
Спортивна аеробіка: 1 медаль (0 + 0 + 1) – сьоме місце
Вейкборд та водні лижі: 1 медаль (0 + 1 + 0) – восьме місце
Джиу-джитсу: 1 медаль (1 + 0 + 0) – 12-те місце
Топ-20 медального заліку Всесвітніх ігор-2025
Україна виборола історичну медаль у аеробіці на Всесвітніх іграх-2025 у Китаї