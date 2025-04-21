WTA 1000. Мадрид. Одиночний розряд, г рунт. Кваліфікація

Дарія Снігур (Україна, WTA № 147) – Марія Лурдес Карле (Аргентина, WTA № 119) – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6

Стародубцева вийшла у фінал відбору турніру WTA 1000 у Мадриді, оформивши ефектний камбек

Українська тенісистка Дар'я Снігур зазнала прикрої поразки у боротьбі за вихід у фінал кваліфікації грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді. Наша землячка у першому раунді відбору поступилася представниці Аргентини Марії Лурдес Карле.

Поєдинок тривав 2 години і 44 хвилини й став дебютним для спортсменок. Перша партія була за українкою, а в другій Дарія поступилась на тай-брейку. Аргентинка отримала психологічну перевагу і закрила партію у третьому сеті.

У фіналі кваліфікації Карле зіграє проти американки Бернарди Пери (WTA № 81).

Нагадаємо, в основній сітці престижного турніру, який відбудеться з 22 квітня по 4 травня, боротимуться три українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська (Ангеліна Калініна знялась зі змагань у зв'язку з хворобою). Окрім того, раніше у вирішальний матч кваліфікації відбору пробилась Юлія Стародубцева, здолавши Хлое Паке з Франції.

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