Україна не зможе розраховувати на екіпаж Людмили Лузан та Анастасії Рибачок, які здобули срібні медалі на Олімпіаді в Парижі у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 метрів.

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У 2025 році їхній екіпаж не буде брати участь у міжнародних стартах. Причина – вагітність Анастасії Рибачок, внаслідок якої вона пропустить змагання поточного сезону. Як наслідок, Лузан планує зосередитися на виступах в одиночці замість поєднання зі змаганнями у двійці.

Веслувальниця не виключає, що на чемпіонаті Європи все ж змагатиметься не лише в одиночці, але у двійці з іншою партнеркою. Можливий варіант повернення до змагань з Валерією Теретою – саме у парі з нею Лузан змагалася у 2023 році (тоді Рибачок також пропускала сезон через вагітність і народження дитини).

Нагадаємо, сезон у каное-веслуванні розпочнеться з етапу Кубка світу, який відбудеться 16-18 травня в угорському Сегеді.

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