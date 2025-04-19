Відразу п'ятеро українських боксерів змагалися у середній вазі Гран-прі WBC, яке відбувається в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Результати поєдинків – у цій новині.

Гран-прі WBC, середня вага, 1/16 фіналу, результати поєдинків українців

Максим Молодан – Джованні Сарчіото (Італія) – перемога рішенням більшості суддів (57:57, двічі по 58:56)

Петро Фролов – Клаудіу Ієнчі (Румунія) – перемога одностайним рішенням суддів (тричі по 60:53)

Дмитро Рибалко – Джуд Грант (Австралія) – перемога рішенням більшості суддів (57:57 і двічі по 58:56)

Ліпарит Устян – Дерек Померлау (Канада) – поразка одностайним рішенням суддів (55:59 і двічі по 54:60)

Іштван Гержені – Емміліано Агульйон Кастро (Мексика) – поразка одностайним рішенням суддів (53:58 і двічі по 54:57)

День розпочався вкрай оптимістично. Судді віддали перемогу відразу трьом українським боксерам – Максиму Молдовану, Петру Фролову та Дмитру Рибалку. Перший і третій зберегли статус непереможених у професіональній кар'єрі.

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Натомість далі почалися проблеми. Ліпарит Устян без особливих шансів поступився канадцю Дереку Померлау. Та сама доля спіткала Іштвана Гержені в поєдинку з мексиканцем Кастро. У середній вазі далі крокують троє з п'яти представників України.

Завтра (20 квітня) у бій на Гран-прі WBC вступає надважка вага. Тут битимуться ще троє українців – Цотне Рогава, Віталій Стальченко та Павло Юськів.

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