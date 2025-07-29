Збірна Грузії перемогла Україну в матчі четвертого туру чемпіонату Європи з баскетболу U-18. Результат у цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи-2025 U-18, дивізіон B, 4-й тур

Грузія – Україна – 93:72 (25:17, 22:24, 20:17, 26:14)

Збірна України U-18 з баскетболу розгромно програла Румунії на Євробаскеті-2025

Підопічні Дмитра Забірченка поступилися збірній Грузії у грі 4-го туру Євробаскета-2025 серед команд U-18 у групі B. Третя поразка у чотирьох стартових зустрічах залишила збірну України без шансів на потрапляння у плей-офф дивізіону B.

У напруженій грі проти Грузії наша команда зазнала фіаско з рахунком 72:93. Серед українців Ілля Гогуленко набрав 19 очок, у Григорія Леськіва 14 балів, а Владислав Сіннік оформив дабл-дабл – 13 очок та 12 підбирань за гру.

Наступна зустріч проти Португалії не матиме турнірного значення для збірної України. Далі на "синьо-жовтих" очікують матчі за 17-22 місця чемпіонату Європи.

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