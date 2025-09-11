Чоловіча збірна України з пляжного футболу провела зустріч зі збірною Іспанії у Суперфіналі Євроліги. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+"

Євроліга-2025. Суперфінал. Група В. 2-й тур

Іспанія – Україна – 5:4 (2:0, 1:4, 2:0)

Голи: Бріан (1, 1), Арділь (13, 28), Батіс (32) – Самойленко (14), Ярмак (19, пен. 21), Максимець (19)

Вилучення: Антоніо (Іспанія, 19)

Збірні України з пляжного футболу отримали суперників на Суперфінал Євроліги-2025

Чоловіча збірна України з пляжного футболу зазнала поразки у другому турі групового етапу Суперфіналу Євроліги-2025, який триває в Баку. Команда Миколи Костенка поступилася Іспанії з рахунком 4:5.

Поєдинок почався катастрофічно для українців – вже на першій хвилині іспанці відзначилися двічі. На старті другого періоду суперник довів перевагу до трьох м’ячів, однак українська команда не здалася. Завдяки голам Самойленка, Ярмака та Максимця синьо-жовті не лише відігралися, а й вийшли вперед – 4:3.

Втім, втримати переможний результат підопічним Костенка не вдалося. Іспанці скористалися помилками української оборони й забили двічі наприкінці зустрічі. Остаточний рахунок – 5:4 на користь збірної Іспанії.

Зазначимо, що у першому турі Суперфіналу Євроліги збірна України здолала Швейцарію (5:4). Вирішальний матч групи В наша команда проведе проти Данії 12 вересня (початок – 12:30 за київським часом). Дві найкращі збірні з кожної групи виходять у півфінали, інші розіграють місця з 5-го по 8-ме.

Визначився чемпіон України з пляжного футболу – у фіналі стався розгром