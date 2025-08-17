Збірна України з паверліфтингу тріумфувала на Всесвітніх іграх.

Тріумф збірної України з паверліфтингу / фото: Міністерство молоді та спорту

У завершальний день змагань з паверліфтингу збірна України завоювала ще чотири нагороди: 1 золото, 2 срібла та 1 бронзу, повідомляє Суспільне Спорт.

Загалом, медалі Україні принесли:

– Золото (Анатолій Новописьменний, класичний паверліфтинг, важка вага; Костянтин Мусієнко, екіпірувальний паверліфтинг, важка вага).

Українські паверліфтерки здобули подвійний подіум на Всесвітніх іграх-2025

– Срібло (Лариса Соловйова, екіпірувальний паверліфтинг, середня вага; Віталій Коломієць, екіпірувальний паверліфтинг, середня вага; Тетяна Біла, екіпірувальний паверліфтинг, легка вага; Дар'я Русаненко, екіпірувальний паверліфтинг, суперважка вага; Володимир Русєв, екіпірувальний паверліфтинг, важка вага).

– Бронза (Анастасія Дерев'янко, екіпірувальний паверліфтинг, легка вага; Микола Баранник, екіпірувальний паверліфтинг, середня вага; Олексій Бичков, екіпірувальний паверліфтинг, суперважка вага).

Додамо, що на Всесвітніх іграх Україна виборола 10 нагород – найбільша кількість за всю історію виступів. Завдяки цьому українці втретє поспіль виграли медальний залік Всесвітніх ігор у цьому виді спорту.

