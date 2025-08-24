Представники збірної України вибороли чотири золоті нагороди та одну срібну.

Українка Людмила Лузан стала мультимедалісткою чемпіонату світу з веслування на каное та байдарках, який завершився у Мілані.

Лузан завоювала четверте золото на ЧС з веслування – українка встановила особистий рекорд

Лузан спочатку стала чемпіонкою у двійці на олімпійській дистанції 500 метрів, після чого оформила "золотий" дубль, перемігши в одиночці та у двійці з Іриною Федорів на 200 метрів.

У завершальний день змагань Лузан виборола золото в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Таким чином Людмила перевершила рекорд за кількістю нагород на одному чемпіонаті світу.

Марина Мажула виборола срібло у фіналі паравеслування на байдарках на дистанції 200 метрів класу KL1.

Українська збірна посіла третє загальнокомандне місце. Очолила медальний залік команда Угорщини, яка здобула 15 медалей, сім з яких – золоті.

Медальний залік ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное:

1. Угорщина – 15 (7 золотих + 3 срібні + 5 бронзових)

2. Велика Британія – 9 (4+1+4)

3. Україна – 5 (4+1+0)

4. Китай – 7 (2+2+3)

5. Чехія – 3 (2+1+0)

Збірна України за кількістю золотих медалей встановила історичний рекорд. До цього в активі української команди найбільше було три золоті нагороди на ЧС-2021.

Лузан і Федорів принесли Україні золото ЧС-2025 з веслування на каное