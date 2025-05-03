Жіноча збірна України з тенісу продовжує пожинати плоди тріумфального виступу в кваліфікації престижного турніру.

Збірна України піднялась одразу на 8 сходинок в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українка пробилась у півфінал 30-тисячника ITF в Італії, розгромивши американку

Після оновлення "синьо-жовті" опинились за крок від топ-10 і йдуть одинадцятими. Цікаво, що наша команда продемонструвала найбільший прогрес серед 20 найкращих команд світу.

Відставання національної збірної від Чехії, яка йде десятою, складає 30 балів. Водночас перевага "синьо-жовтих" над найближчими переслідувачками – Австралією – складає 27,5 балів.

Нагадаємо, Україна у матчах кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг спочатку розгромила Польщу (3:0), не програвши жодного сету, а згодом у вольовому стилі перемогла Швейцарію (2:1 за матчами). Як наслідок, наша збірна вперше в історії кваліфікувались у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

До слова, жеребкування вирішальної частини турніру заплановано на понеділок, 12 травня. Фінал пройде в період з 16 по 21 вересня.