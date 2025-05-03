Україна впритул наблизилась до топ-10 Кубка Біллі Джин Кінг – неймовірний прогрес Світоліної і Ко після виходу в фінал
Жіноча збірна України з тенісу продовжує пожинати плоди тріумфального виступу в кваліфікації престижного турніру.
Збірна України піднялась одразу на 8 сходинок в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг, повідомляє офіційний сайт турніру.
Українка пробилась у півфінал 30-тисячника ITF в Італії, розгромивши американку
Після оновлення "синьо-жовті" опинились за крок від топ-10 і йдуть одинадцятими. Цікаво, що наша команда продемонструвала найбільший прогрес серед 20 найкращих команд світу.
Відставання національної збірної від Чехії, яка йде десятою, складає 30 балів. Водночас перевага "синьо-жовтих" над найближчими переслідувачками – Австралією – складає 27,5 балів.
Нагадаємо, Україна у матчах кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг спочатку розгромила Польщу (3:0), не програвши жодного сету, а згодом у вольовому стилі перемогла Швейцарію (2:1 за матчами). Як наслідок, наша збірна вперше в історії кваліфікувались у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.
До слова, жеребкування вирішальної частини турніру заплановано на понеділок, 12 травня. Фінал пройде в період з 16 по 21 вересня.