Збірні України та Швейцарії провели черговий матч пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу. Результат зустрічі та звіт про неї – у цій новині "Футбол 24+".

Пре-кваліфікація ЧС-2027 з баскетболу, чоловіки, група D

Україна – Швейцарія – 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна перемогла Словаччину в другому матчі пре-кваліфікації ЧС-2027 – шедевр Боброва і зірковий перфоманс Санона

Українські баскетболісти були змушені відіграватися – швейцарці першими досягли успіху. Втім, рахунок 0:2 "синьо-жовті" швидко розвернули на свою користь та виграли першу чверть з перевагою у 16 очок – 28:12. На початку другої 10-хвилинки українці пішли у ще більший відрив (31:14), але згодом були вимушені тримати свою перевагу у межах 9-13 очок. На велику перерву команди пішли за рахунку 41:31 на користь України.

З поновленням гри після відпочинку швейцарці додали в активності та наблизилися на відстань 4-6 очок. Гра стала дуже нервовою, але українські баскетболісти діяли впевнено та перед завершальною частиною поєдинку мали фору у сім пунктів – 62:55.

Протягом завершальних десяти хвилин гри баскетболісти збірної України не дали суперникам ані шансу на камбек та здобули комфортну перемогу – 73:64.

У таблиці групи D лідирує Швейцарія, маючи 2 перемоги та 2 поразки. Вона боротьбу вже завершила. Далі йдуть Україна (2 перемоги, 1 поразка) та Словаччина (1 перемога, 2 поразки).

20 серпня на збірну України чекає зустріч з командою Словаччини. Початок – о 19:00 за київським часом. Це буде завершальна гра пре-кваліфікації ЧС-2027 у групі D.

"Виродки": тренер збірної України розніс баскетболістів, які відмовились грати за національну команду