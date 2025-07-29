Олексій Середа та Марк Гриценко виступили у фіналі чемпіонату світу 2025 року в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Українці не змогли здобути медалі та посіли п'яте місце. Всього Середа та Гриценко отримали за свої спроби 391.23 бала.

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Чемпіоном змагань став Китай з результатом 429.63 бала. Наші спортсмени відстали від третього місця, яке посіли представники США, на 19.47 бала. Варто відзначити, що Україна вигравала медалі зі стрибків у воду на двох попередніх чемпіонатах світу. Олексій Середа та Кирило Болюх у 2023 році здобули срібло, а у 2024 – бронзу.

Також у фіналі стрибків у воду з трампліна брали участь Ксенія Бочек та Діана Карнафель, для яких цьогорічний ЧС став першим у кар'єрі. Українські спортсменки посіли восьме місце. Додамо, що чемпіонат світу з плавання триватиме до 3 серпня.

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