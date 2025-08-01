Українські волейболістки Тетяна Лазаренко і Марина Гладун вийшли до півфіналу жіночого чемпіонату Європи з пляжного волейболу, здолавши у чвертьфіналі пару з Нідерландів Міла Кенінк / Раїса Шоон.

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Українки виграли перший сет з рахунком 21:18. Доля другого сету вирішилася у завершальних розіграшах на дограванні – 22:20 на користь Лазаренко та Гладун.

Перемога дозволила українським волейболісткам встановити новий національний рекорд. До цього українські пляжні волейболістки ще ніколи не потрапляли до півфіналу континентальної першості.

До цього найкращим результатом була 1/8 фіналу – Гладун та Лазаренко вийшли до цієї стадії у 2024 році. На поточному Євро українки вже вдруге оновили рекордний показник.

Півфінальні зустрічі Євро відбудуться в суботу, 2 серпня, початок – о 16:00 за київським часом.

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