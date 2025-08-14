Українські кіберспортсмени отримають можливість поборотися за право зіграти на чемпіонаті світу FIFAe World Cup 25.

Україна дебютує на чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25. Про це повідомили в УАФ.

Україна буде представлена у двох дисциплінах – Efootball Console (добре знайома нам за попередньою назвою Pro Evolution Soccer) та Efootball Mobile. Це буде вперше, коли наша країна формуватиме збірну з мобільної дисципліни.

Весь цикл для обох дисциплін буде однаковий: національний відбірний турнір, кваліфікаційний раунд та фінальна частина.

"Efootball Console буде відбуватися у форматі 2 на 2, а отже, збірна буде представлена двома гравцями. У фінальній частині братимуть участь 12 збірних.

Efootball Mobile проходитиме в класичному форматі 1 на 1, відповідно, до складу збірної України ввійде лише один гравець. Фінальний турнір також складатиметься з 12 команд", – зазначили в УАФ.

Фінальна частина в обох дисциплінах відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у грудні 2025 року.

