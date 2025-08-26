Збірні України та Тунісу провели зустріч п’ятого туру молодіжного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, група D, 5-й тур

Туніс – Україна – 0:3 (13:25, 18:25, 20:25)

Збірна України нав'язала боротьбу, але поступилася чемпіонам Європи на молодіжному ЧС з волейболу

Українська молодіжка у попередньому матчі чемпіонату світу зазнала поразки у чотирьох сетах від Франції. Ця невдача відтермінувала вирішення командою завдання виходу у плей-офф турніру. Аби досягти бажаного, "синьо-жовтим" треба було перемагати Туніс за будь-яких умов.

З цим у волейболістів збірної України U-21 ніяких проблем не виникло – клас команд виявився відчутно різним. Українці здобули легку перемогу в трьох партіях.

Цей виграш став для "синьо-жовтих" третім у п’яти зустрічах. Маючи у доробку вісім очок, вони посіли у турнірній таблиці своєї групи третю позицію та вперше в історії завоювали путівку до 1/8 фіналу.

Разом з Україною з групи до плей-офф вийшли команди Італії, Франції та Аргентини.

Суперником української збірної у 1/8 фіналу стане Польща. Матч відбудеться у середу, 27 серпня, початок – о 12:00 за київським часом.

