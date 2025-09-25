Жіноча збірна України з тенісу вперше зіграла у фінальному турнірі КБДК. У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали Іспанію (2:0), але у наступній стадії поступилися Італії, яка в підсумку виграла турнір.

Україна програла пару Італії та не вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Завдяки своїм виступам Україна піднялася одразу на шість позицій та наразі посідає п'яте місце в командному рейтингу націй, повідомляє офіційний сайт Кубка Біллі Джин Кінг. Очолює список збірна Італії, на другому місці розмістилася команда США, яка дійшла до фіналу КБДК. Також вище збірної України перебувають Велика Британія та Іспанія.

Варто відзначити, що менш ніж за рік наша команда піднялася з 19-го місця на п'яте. У наступному сезоні українки гратимуть у кваліфікації за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.

Топ-10 рейтингу збірних (список від 24 вересня)

1. Італія — 1435.00 очок

2. США — 1246.25 (+1 позиція)

3. Велика Британія — 1215 (-1)

4. Іспанія — 1093.75

5. Україна — 1035.00 (+6)

6. Канада — 1033.75 (-1)

7. Казахстан — 1022.50 (-1)

8. Японія — 996.25 (-1)

9. Польща — 988.75 (-1)

10. Словаччина — 987.50 (-1)

