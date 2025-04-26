Збірна України з хокею U-18 провела останній матч у Дивізіоні 1A та не змогла завоювати путівку до елітного дивізіону.

Чемпіонат світу-2025 з хокею U-18, дивізіон 1A

Казахстан U-18 – Україна U-18 – 2:3

Шайби: Саркенов, 09:37 (другий період), Бакит, 16:48 (другий період) – Виставкін 00:48 (перший період) , Косарєв, 13:26 (другий період), Ратушняк, 14:42 (другий період)

Збірна України розтрощила Словенію на чемпіонаті світу з хокею U-18 і очолила свій дивізіон

Збірна України з хокею U-18 в останньому турі дивізіону 1А зійшлася з командою Казахстану в боротьбі за друге місце в групі.

Чемпіонство та вихід до еліти вже оформила збірна Данії. Тому нашу команду влаштовувала навіть поразка в овертаймі або серії булітів, щоб не втратити другу позицію в групі.

Українці блискавично розпочали матч, закинувши шайбу на 48-й секунді першого періоду. Результативно відзначився Андрій Виставкін. За рахунку 1:0 на користь "синьо-жовтих" команди пішли на перерву.

В другому періоді українці почали отримувати непотрібні фоли, через що в підсумку пропустили шайбу в меншості. Але Микола Косарєв швидко повернув перевагу збірній України своїм влучним дальнім кидком з передачі Даниїла Кураєва. Через хвилину після другого голу Артем Ратушняк оформив і третє взяття воріт на користь України. Проте Казахстан не збирався здаватися і на перерву перед третім періодом команди пішли за рахунку 3:2 на користь "синьо-жовтих".

У фінальному періоді наші хлопці зіграли від оборони й, бездоганно відігравши біля власних воріт, довели поєдинок до заслуженої перемоги. Збірній України U-18 не вистачило лише трьох очок до першого місця, яке посіла збірна Данії. Саме скандинави завдали команді Олександра Бобкіна єдиної поразки на турнірі – в другому турі "синьо-жовті" програли з рахунком 1:5.

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