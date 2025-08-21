Шість спортсменів представить національну команду України з фігурного катання в олімпійській кваліфікації.

Попередній склад учасників завершального олімпійського ліцензійного турніру опублікував Міжнародний союз ковзанярів (ISU).

Збірна України за підсумками головного кваліфікаційного турніру – чемпіонату світу-2025 – не отримала жодної ліцензії на Олімпіаду-2026. Спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський зупинилася за крок від потрапляння до прохідних топ-16 чемпіонату.

Останній відбір на Олімпіаду-2026 відбудеться на турніру у Пекіні (Китай) з 17 по 21 вересня.

Попередній склад України на завершальний відбір на Олімпіаду-2026:

Одиночне катання – чоловіки: Кирило Марсак (запасні – Іван Шмуратко, Вадим Новіков), жінки: Софія Григоренко (запасна – Таїсія Спесівцева)

Спортивні пари – Софія Голіченко / Артем Даренський

Танці на льоду – Зої Ларсон / Андрій Капран (запасні – Марія Пінчук / Микита Погорєлов)

Українська заявка не є остаточною. Як повідомляє Суспільне Спорт, посилаючись на слова президента Федерації фігурного катання України (УФФК) Даніля Амірханова, рішення щодо спортсменів, які поїдуть у Пекін, буде прийнято за результатами міжнародного турніру в Бергамо (Італія), який відбудеться 11-14 вересня.

У столиці Китаю будуть розіграні по пʼять додаткових ліцензій у жіночому та чоловічому одиночному катанні, три – у спортивних парах, і чотири – у танцях на льоду.

