Оголошено імена 30 спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонат світу зі спортивної боротьби.

Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боротьби. Імена 30 українських борців оприлюднили на офіційному сайті United World Wrestling.

Україна буде представлена двадцятьма спортсменами у вільній боротьбі (10 жінок та 10 чоловіків), також 10 спортсменів виступлять у греко-римській боротьбі.

Склад збірної України

Вільна боротьба (чоловіки): Владислав Абрамов (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Андрій Білійчук (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Іван Кусяк (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Мухаммед Алієв (86 кг), Іван Чорногуз (92 кг), Давід Мчедлідзе (97 кг), Муразі Мчедлідзе (125 кг).

Вільна боротьба (жінки): Оксана Лівач (50 кг), Лілія Маланчук (53 кг), Олександра Хоменець (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ірина Бондар (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Алла Белінська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг).

Греко-римська боротьба: Корюн Саградян (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Олександр Грушин (63 кг), Максим Євтушенко (67 кг), Парвіз Насібов (72 кг), Ігор Бичков (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Микола Кучмій (130 кг).

Головними зірками команди є Парвіз Насібов та Ірина Коляденко, які неодноразово вигравали призові місця на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що чемпіонат світу зі спортивної боротьби 2025 року розпочнеться у Хорватії 13 вересня.

