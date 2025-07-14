Чоловіча національна команда обрала локацію на найближчий поєдинок проти Домініканської Республіки.

Прес-служба Федерації тенісу України оголосила місце проведення матчу чоловічої збірної у Кубку Девіса. "Синьо-жовті" у боротьбі за вихід з Другої групи зіграють з Домініканською Республікою у Туреччині.

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Поєдинки відбудуться 12-13 вересня 2025 року на кортах готелю Megasaray в Анталії.

Варто зазначити, що ця локація вже знайома українцям. В рамках плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг національна жіноча команда зіграла тут проти збірної Чехії в 2023 році.

Нагадаємо, на початку лютого чоловіча збірна України зазнала поразки від команди Тунісу (2:3) у матчі плей-офф Кубка Девіса і втратила шанс вийти у Першу світову групу.

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