Україна виступить на ліцензійному турнірі в Пекіні неповним складом — без представниць у жіночому катанні.

Як повідомляє Суспільне, збірна України з фігурного катання визначила склад на заключні ліцензійні змагання, що відбудуться у Пекіні й визначатимуть учасників зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані.

Україна визначилася з попереднім складом фігуристів на завершальний етап відбору на Олімпіаду-2026

До заявки увійшли п’ятеро спортсменів, які представлятимуть країну у трьох дисциплінах. Україна не буде представлена у жіночому катанні — жодна з претенденток, Софія Григоренко та Таїсія Спесівцева, не виконала технічний мінімум на чемпіонаті Європи, що стало умовою для участі у відборі.

У порівнянні зі складом на чемпіонат світу-2025, відбулася зміна у танцях на льоду: замість Зої Ларсон та Андрія Капрана виступлять Марія Пінчук і Микита Погорєлов. У чоловічому одиночному катанні путівку на кваліфікаційний турнір виборов Кирило Марсак. Стабільно залишились спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський.

Остаточний склад збірної України на кваліфікацію у Пекіні:

Одиночне катання, чоловіки: Кирило Марсак

Спортивні пари: Софія Голіченко / Артем Даренський

Танці на льоду: Марія Пінчук / Микита Погорєлов

Олімпійська кваліфікація з фігурного катання пройде у столиці Китаю з 18 по 21 вересня. У Пекіні розіграють по п’ять додаткових ліцензій у жіночому та чоловічому одиночному катанні, три — у спортивних парах і чотири — у танцях на льоду.

