Україна вирвала золото Всесвітніх ігор-2025 у командних змаганнях з самбо
Українські самбісти продовжили переможну ходу в китайському Ченду.
Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв принесли Україні чергову медаль на Всесвітніх іграх.
У фіналі командного змагання з самбо українці здолали представників Казахстану і завоювали золото.
Це вже 14-та золота медаль представників України на Всесвітніх іграх. Наші спортсмени ідуть на третьому місці в командному заліку, поступаючись лише Німеччині й господарям – спортсменам з Китаю.
