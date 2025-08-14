Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв принесли Україні чергову медаль на Всесвітніх іграх.

Українці знищили росіян на Всесвітніх іграх-2025 з самбо і здобули три золоті медалі

У фіналі командного змагання з самбо українці здолали представників Казахстану і завоювали золото.

Це вже 14-та золота медаль представників України на Всесвітніх іграх. Наші спортсмени ідуть на третьому місці в командному заліку, поступаючись лише Німеччині й господарям – спортсменам з Китаю.

