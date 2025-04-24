Напередодні в Подгориці (Чорногорія) стартував чемпіонат Європи з дзюдо, який триватиме 5 днів. На турнірі під нейтральним статусом мають виступати Інал Тасоєв та Дар’я Курбонмамадова, які публічно підтримували війну Росії проти України. Зокрема, спортсмени у 2022 році взяли участь у клубному чемпіонаті Росії, присвяченому 70-річчю Володимира Путіна, де звучали гасла на підтримку війни, а серед почесних гостей були Рамзан Кадиров та Денис Пушилін, що перебувають під міжнародними санкціями.

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"Україна закликає перевірити зазначені факти й не допустити згаданих спортсменів до участі в чемпіонаті, аби не допустити легалізації російської пропаганди на міжнародній спортивній арені. Українська позиція залишається незмінною: допоки триває війна, російські й білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях – у будь-якому статусі", – йдеться у повідомленні НОК України.

Лист підписали президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Нагадаємо, Україна на чемпіонаті Європи з дзюдо представлена 13 спортсменами. На турнірі буде розіграно 15 комплектів медалей – у 7 вагових категоріях серед чоловіків і жінок, а також у командному турнірі.

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