Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3, жінки, Копенгаген (Данія)

Азербайджан – Україна – 21:14

Україна з поразки стартувала на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3

У другому матчі чемпіонату Європи збірна України зустрічалася з командою Азербайджану, яка перед цим обіграла Францію – 21:16. Для виходу з групи "синьо-жовтим" було необхідно здолати суперника з різницею у щонайменше 4 очки.

Українки добре розпочали гру та здобули перевагу у 4 бали. Однак, азербайджанські баскетболістки швидко скоротили відставання та вийшли вперед. Після втрати гандикапу гра збірної України розвалилася, а суперниці пішли у великий відрив. В підсумку, гра завершилася перемогою Азербайджану – 21:14.

Таким чином, Україна поступилася у двох матчах групи та завершила груповий етап на останньому третьому місці.

