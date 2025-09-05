Україна вилетіла з чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, зазнавши двох поразок поспіль
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала другої поразки на ЧЄ-2025.
Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3, жінки, Копенгаген (Данія)
Азербайджан – Україна – 21:14
Україна з поразки стартувала на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3
У другому матчі чемпіонату Європи збірна України зустрічалася з командою Азербайджану, яка перед цим обіграла Францію – 21:16. Для виходу з групи "синьо-жовтим" було необхідно здолати суперника з різницею у щонайменше 4 очки.
Українки добре розпочали гру та здобули перевагу у 4 бали. Однак, азербайджанські баскетболістки швидко скоротили відставання та вийшли вперед. Після втрати гандикапу гра збірної України розвалилася, а суперниці пішли у великий відрив. В підсумку, гра завершилася перемогою Азербайджану – 21:14.
Таким чином, Україна поступилася у двох матчах групи та завершила груповий етап на останньому третьому місці.
