Представники юніорської збірної України на XXVIII чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, який відбувся у Тампере (Фінляндія), вибороли три нагороди. Це дозволило "синьо-жовтим" посісти 20-те місце. Це найгірший результат за останні 10 років, повідомляє Суспільне Спорт.

Востаннє українська команда була нижче у заліку Євро U-20 у 2015 році – з трьома "бронзами" вона тоді посіла 24-те місце.

На Євро-2025 U-20 у Тампере українські атлети вибороли срібло та дві бронзи. Срібну нагороду в жіночому штовханні ядра з особистим рекордом здобула Ангеліна Шепель. Ця нагорода стала першою для України в історії змагань у цьому виді.

Бронзові нагороди виграли Уляна Степанюк (біг на 100 метрів) та Діана Мірошніченко (стрибки в довжину).

Перемогу в загальному заліку юніорського чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики здобула збірна Італії. Її представники вибороли 14 нагород, зокрема шість – золотих.

Загальний залік юніорського Євро-2025 з легкої атлетики

1. Італія – 14 (6-3-5)

2-3. Велика Британія та Північна Ірландія – 13 (5-7-1)

4. Іспанія – 14 (5-3-6)

...20. Україна – 3 (0-1-2)

