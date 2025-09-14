Чоловіча збірна України з пляжного футболу не буде грати у матчі за третє місце.

Збірна України з пляжного футболу серед чоловіків офіційно відмовилася від участі у поєдинку за бронзу Суперфіналу Євроліги-2025, повідомила прес-служба Асоціації пляжного футболу України.

"Суперником збірної України у матчі за 3-те місце мала б стати збірна, яка представляє країну із самопроголошеним президентом (ця команда програла в іншому півфіналі Іспанії 3:6). Однак цей поєдинок збірна України бойкотуватиме через те, що Білорусь – посіпака країни-терористки. Українці таким чином посідають 4-те місце Євроліги-2025. У фінальному матчі головний трофей розіграють Італія та Іспанія", – йдеться у повідомленні АПФУ.

Як відомо, наказ Міністерства молоді та спорту забороняє представникам України брати участь у змаганнях проти представників Росії та Білорусі, якщо ті виступають під національною символікою.

