Плавці Артур Артамонов, Анастасія Макаренко та Софія Ламах стали призерами змагань, що відбуваються у Китаї.

Артур Артамонов на дистанції 50 метрів у біластах фінішував третім і здобув бронзову нагороду. Він показав однаковий час із представником Італії Марко Орсі – 18,83 секунди. Тобто, одразу два спортсмени розділили третю підсумкову позицію.

Перемогу здобув Себастьян Сабо з Угорщини, який став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 зі світовим рекордом.

Володаркою бронзи стала і Анастасія Макаренко. У фінальному запливі на 100 метрів у ластах медаль їй приніс час 39,14 секунди.

Ще одна представниця України Вікторія Уварова на цій дистанції стала четвертою. Заплив виграла так звана "нейтральна" Діана Слісева. Другою фінішувала китаянка Ху Яояо.

Софія Ламах також відзначилася завоюванням бронзової медалі у підводному плаванні з ластами. Вона потрапила до призерів на дистанції 100 метрів у ластах. Її результат – 47,87 секунди. Вона поступилася двом представницям Угорщини.

