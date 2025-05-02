Україна стала другою у змішаних командних змаганнях Суперфіналу Кубка світу. У стрибках з триметрового трампліна і десятиметрової вишки нашу збірну представили чотири спортсмени: Олексій Середа, Кірілл Болюх, Ксенія Байло та Софія Лискун.

Онофрійчук здобула ще дві найвищі нагороди Європейського Кубка в Баку – напередодні вона взяла золото і бронзу

Після індивідуальних стрибків Байло і Болюха Україна посіла проміжне третє місце. Далі був синхронний стрибок з 3-метрового трампліна, який виконали Середа і Лискун. Як наслідок, "синьо-жовті" піднялись на друге місце, яке вже не віддали (423,70 бала). Від Китаю, який фінішував першим, Україна відстала на 83,50 бала. Третьою стала Мексика (411,95).

Нагадаємо, збірна України відібралась у суперфінал Кубка світу в Пекіні у п'яти дисциплінах і раніше вже встигла здобути першу нагороду – Олексій Середа та Марк Гриценко у стрибках з 10 м здобули бронзу.

Поразка Світоліної від Соболенко у півфіналі WTA 1000 – відеоогляд історичної дуелі українки в Мадриді