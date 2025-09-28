Станіслав Самолюк та Дарія Котик принесли Україні срібну нагороду в міксті парних двійок класу PR3 в академічному веслуванні.

ЧС-2025. Академічне веслування (мікст, двійка класу PR3)

1. Німеччина (Валентин Луз / Катрін Мархан) — 6:58.64 хв

2. Україна (Станіслав Самолюк / Дарія Котик) — 7:05.33 хв

3. Австралія (Ліза Грейсс / Сем Штанелл) — 7:06.60 хв

Україна виборола перші медалі ЧС-2025 з академічного веслування – золото та срібло лягли до скарбнички "синьо-жовтих"

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу-2025 з академічного веслування, який відбувався серед 25 країн-учасниць. В останній день змагань українські веслувальники здобули срібну медаль у міксті парних двійок класу PR3.

У фіналі Україну представляли чемпіони світу-2023 та бронзові призери Олімпіади-2020 у Токіо – Станіслав Самолюк і Дарія Котик. Вони від старту трималися у групі лідерів, поступаючись лише екіпажам Німеччини та Великої Британії. На середині дистанції українці зуміли обійти британців і закріпилися на другій позиції, яку зберегли до фінішу.

Ця медаль стала третьою для України на світовій першості з академічного веслування. Раніше Анна Шеремет виборола золото, а Роман Полянський – срібло у своїх класах.

У підсумку збірна України фінішувала з трьома нагородами й посіла восьме місце в медальному заліку чемпіонату світу.

