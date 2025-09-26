ЧС-2025, параакадемічне веслування, жінки, одиночки класу PR1

1. Анна Шеремет (Україна) – 10:18,49 хв

2. Кім Се Джон (Республіка Корея) – 10:47,53 хв

3. Саша Шао (Китай) – 10:50,78 хв

ЧС-2025, параакадемічне веслування, чоловіки, одиночки класу PR1

1. Бенджамін Прічард (Велика Британія) – 08:55,65 хв

2. Роман Полянський (Україна) – 09:02,74 хв

3. Ерік Хоррі (Австралія) – 09:04,10 хв

Українка Анна Шеремет, дворазова бронзова медалістка чемпіонатів світу, вперше стала найкращою на планеті у класу PR1. Вона всю дистанцію була лідеркою та першою перетнула фінішну стрічку. Шеремет раніше у цьому році стала чемпіонкою Європи у цьому виді параакадемічного веслування.

Українець Роман Полянський, паралімпійський чемпіон 2016 та 2021 років з академічного веслування на одиночках, а також срібний призер Парижу-2024, зробив все можливе, що повторити досягнення землячки Шеремет, але фінішував лише другим. Він програв 7,09 секунди британця Бенджаміну Прічарду, який виграв золоту медаль ЧС-2025.

За підсумками шостого дня ЧС-2025 з академічного веслування до фіналу змішаних двійок класу PR3 відібралися українці Станіслав Самолюк та Дар'я Котик. Вони посіли друге місце у півфіналі. У неділю, 28 вересня, українська двійка буде боротися за медаль.

