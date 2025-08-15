Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда / Міністерство молоді та спорту України

Українські спортсмени Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли третє місце у змаганнях змішаних пар на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай).

За свій виступ українці набрали 18,900 бали.

Курашвілі та Галайда у призовій трійці розташувалися позаду представників Японії (20,150 балів) та Азербайджану (19,750 балів).

Нагадаємо, що у кваліфікації Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли четверте місце з результатом 18,900 балів.

Як відомо, збірна України на Всесвітніх іграх-2025 в інших дисциплінах у спортивній аеробіці не представлена.

