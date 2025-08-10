Українські веслувальники виграли два золота, одне срібло та одну бронзу у веслуванні на човнах "Дракон".

Перше місце українці здобули у відкритих 8-місних човнах на дистанції 500 метрів та у перегонах переслідування на 2000 метрів у 10-місних човнах.

Призові місця українські екіпажі посіли серед 10-місних човнів. Срібло принесла дистанція 500 метрів, бронзу – 200 метрів.

Збірну України з веслування на човнах "Дракон" на Всесвітніх іграх-2025 представляли Віктор Свиридюк, Микола Верховецький, Юрій Бардашевський, Сергій Семенюк, Олександр Кальмус, Данило Кухарук, Олеся Матвієнко, Анастасія Мазуренко, Ольга Бураго, Сніжана Жигайло, Катерина Петренко, Олена Скворцова.

Ці медалі веслувальників дозволили Україні в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025 піднятися на четверте місце.

