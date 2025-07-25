Легкоатлетка Поліна Дзерожинська виграла золоту медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши перше місце у секторі для метання молота.

Україна здобула третє золото на Всесвітній Універсіаді-2025 – видерлась на сьоме місце командного заліку

Чемпіонською для українки стала спроба з результатом 71,5 метра.

Золото Дзерожинської – четверта нагорода вищої проби для української команди на ЄЮОФ-2025. У легкій атлетиці "синьо-жовті" вибороли другу медаль, але вона стала першою найвищого ґатунку.

Нагадаємо, що першим українським чемпіоном ЄЮОФ-2025 став плавець Макар Яхно, який переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Україна завоювала перше золото на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – до цього було два срібла